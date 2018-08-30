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Ünlü iş adamının eski eşini kaçıran 2 Türk yakalandı

ABD'nin en zengin Türk iş adamlarından Hamdi Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray’ı fidye istemiyle kaçıran 2 Türk gözaltına alındı.

android-time 18:00 30 Ağustos 2018
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Ünlü iş adamının eski eşini kaçıran 2 Türk yakalandı
ABD'nin en zengin Türk iş adamlarından Hamdi Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray’ı fidye istemiyle kaçıran 2 Türk gözaltına alındı.

FORUM USA’in yayınladığı habere göre, geçtiğimiz Pazartesi günü Mustafa G., Giray’ın evinde boya-badana yapıyordu. Bu sırada Mustafa G., kadına şok tabancasıyla 5-6 el ateş edip bayılttı. Ardından Giray’ı, suç ortağı Murat E. ile önceden kiraladığı eve götürdü.

4 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Zanlılar kendine gelen Ayşe Giray’ın eline daha önce 3 kişinin vurulduğu olayda kullanılan tabancayı tutuşturarak tehdit etti. 4 milyon dolar ödememesi halinde polise şikayette bulunmakla korkuttu. Banka hesabında istedikleri kadar parası olmadığını söyleyen Giray, bankadaki 2.5 milyon doları hesaplarına aktarabileceğini söyleyince zanlılar kadınla birlikte bankaya doğru yola çıktı. Banka memuruna ölümle tehdit edildiğini belirtince Ayşe Giray’ı banka yetkilileri güvenli bir odaya aldı ve polise haber verdi. Dışarıda bekleyen zanlılar kadının vezneden ayrıldığını görünce olay yerinden araçla kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalandı. İHA

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Son güncelleme: android-time 19:0030.08.2018
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