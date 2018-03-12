Ünlü iş insanı hayatını kaybetti!

Türk ağır sanayisi önemli bir ismini kaybetti. İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, 81 yaşında hayatına veda etti.

Türkiye’nin ağır sanayinin öncü isimlerinden biri olan İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Necati Aslan için Kasımpaşa'daki Büyükpiyalepaşa Camii'nde 13 Mart Salı günü öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Aslan’ın cenazesi Beşiktaş'taki Ulus Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verilecek.