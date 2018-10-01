Ünlü isimlere ‘uyuşturucuyu özendirme’ gözaltısı… Aralarında Pucca da var

İstanbul'da narkotik polisi aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu bir çok kişiye operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında evinde uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilen Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz de var. Gözaltına alınan isimler "internet üzerinden uyuşturucu madde kullanamayı özendirici yayınlar yapmakla" da suçlanıyor. Gözaltıların artabileceği bildiriliyor.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Narkotik Polisi, sosyal medya üzeriden uyuşturucuyu özendirdiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması bir süre önce çalışma başlattı. Araştırmaların arından düzenlenen operasyonda; ‘Pucca’ mahlasıyla tanınan Pınar Karagöz, ‘Şam’ mahlasıyla tanınan rapçi Şamil Kürşat Oymak, ‘Burry Soprano’ mahlasıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu ve youtuber Ali Muhsin Atam’ın da aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı. PUCCA’NIN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDUĞU İDİDA EDİLİYOR Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. ‘Pucca’ Pınar Karagöz ve Şamil Kurşat Oymak’ın adreslerinde uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi. İstanbul merkezli olarak 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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