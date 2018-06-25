Ünlü isimlerin karnesi… Kimi üzüldü, kimi sevindi

24 Haziran seçiminde partilerin listelerinde 'ünlü' simalar da vardı. 600 milletvekilli Meclis’e girmek için sahada ter döken bu isimlerden birçoğu Meclis'e giremedi bazıları da kılpayı vekil olmayı başardı. İşte isim isim 'ünlü' simaların 24 Haziran karnesi.

ARTIK VEKİL OLAN ‘ÜNLÜLER’

Kenan Sofuoğlu: Dünya Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AKP'den Sakarya'da 3. sırada milletvekili adayı olmuştu. Ünlü sporcu, partisinin yeterli oyu alması sonrası artık ‘AKP Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu’ oldu.

Sofuoğlu gibi diğer bir sporcumuz Alpay Özalan da yeni dönemde milletvekili olan isimlerden. AKP'den İzmir 2. bölge 2. sıradan aday gösterilen eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, yeterli oyu aldı ve Meclis’e girmeyi başardı.

Oyuncu Barış Atay da HDP Hatay milletvekili olarak Meclis’e girmeyi başaran bir diğer ünlü isim oldu.

Türkiye'nin en önemli Anayasa hukukçularından Prof. İbrahim Özden Kaboğlu, CHP'den İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday olmuştu. KHK mağduru Kaboğlu artık CHP milletvekili.

MECLİS’E GİREMEYENLER

Milletvekilliği hayali kurup bunu gerçekleştiremeyen ‘ünlüler’ ise çoğunlukta kaldı.

Halk ozanı Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İYİ Parti'den İzmir 1. bölge 4'üncü sıradan aday gösterilmişti. 43 yaşındami Özer partisinin yeterli oyu alamaması üzerine Meclis’e giremedi.

Sanatçı Ferhat Tunç, HDP'den Aydın 1. sıra milletvekili adayı olmuştu. 54 yaşındaki Tunç yeterli oyu alamayınca vekil olamadı.

Dünya Güreş Şampiyonu Selçuk Çebi, AKP'nin Trabzon 6. sıra adayı olarak seçmenin karşısına çıkmıştı. Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı görevinden istifa ederek aday olan 36 yaşındaki Selçuk Çebi, partisinin yeterli oy oranına erişememesi üzerine amacına ulaşamadı.

2002 yılında şehit edilen akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu da İYİ Parti İzmir 2. Bölge'den milletvekili adayı olmuştu. Hablemitoğlu, partisi yeterli oyu alamayınca Meclis’e girmeyi başaramadı.

Emekli SAT komandosu Ali Türkşen, Kocaeli'nden 2. sırada İYİ Parti adayı olmuştu. Kardak kahramanı Balyoz mağduru Türkşen Meclis’e girecek yeterli oyu alamadı.

MHP Ankara 2. Bölgeden milletvekili adayı olan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Meclis'e girebilmek için yeterli oyu alamadı. Ağar'ın 3. sırada olduğu listede MHP 2 milletvekili çıkardı.

İYİ Parti, İzmir birinci bölge 3. sıradan aday gösterilen gazeteci Mehmet Tezkan da partisinin beklenen oyu alamaması üzerine milletvekili olamadı. Tezkan'ın aday olduğu bölgeden İYİ Parti sadece bir milletvekili çıkarabildi.

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu oyuncu Mehmet Aslan İYİ Parti’den milletvekili adayı gösterildi. Aslan da seçilemeyenler arasında. Aslan daha önce de MHP’den aday gösterilmişti.