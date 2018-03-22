Ünlü kahve zincirinin şubesi mühürlendi

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ın Cevahir AVM’nin önünde bulunan tarihi İETT binasında faaliyet gösteren şubesi, Şişli Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürleme işleminin, tarihi binadaki restorasyon projesine aykırı uygulamalar nedeniyle yapıldığı öğrenildi

1912 yılında atlı tramvay deposu olarak açılan İETT Şişli Garajı'nın idari binasında faaliyet gösteren Starbucks şubesi, Şişli Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü'nün 5 Mart 2018 tarihinde aldığı karar gereği bugün Şişli Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

Mührün üzerini bir kağıt ile kapatan şirket yetkilileri kapatılan mührün de görünmemesi için kapının önünde bir çalışanı görevlendirdi. Şube, geçtiğimiz yıl ekim ayında da eksik evrak ve ruhsat sorunu nedeni ile mühürlenmişti.

“KORUNMASI GEREKEN TESCİLLİ BİR BİNA”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, firmaya gereken düzeltmeleri yapması için verilen sürede hiçbir değişiklik yapılmadığı için mühürleme işlemi yapıldığını söyledi. Sağ, “Burası korunması gerekli tescilli bir bina. Kat planları kahve zincirinin şubesi için bozuldu. Hem koruma kurulu hem de Şişli Belediyesi'nin yaptığı uyarılara rağmen restorasyon projesine aykırı uygulamalar düzeltilmedi. Tarihi binanın önünde pergola ile geniş bir alan oluşturulmuş durumda. AVM'de çıkacak olası bir yangına müdahale ederken kullanacağı su deposunun vanaları da müşterilerin yoğun olarak kullandığı pergolalı bölümün içinde bulunuyor. Bu çok büyük bir risk” dedi.