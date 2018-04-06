Ünlü karikatürist Hürriyet’ten ayrıldı mı?

Doğan Medya Grubu'nun, Erdoğan Demirören yönetimindeki Demirören Medya Grubu'na satılması sonrasında, yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendiği iddia ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Hürriyet gazetesinin yıllardır birinci sayfası için karikatüristlik yapan Latif Demirci, gazeteden ayrıldı.

Yıllardır Hürriyet gazetesinde çalışan Latif Demirci’nin bu kararı almasında, gazetede yayınlanması için en son çizdiği karikatürün yayınlanmaması gösteriliyor. Demirci’nin karikatürünün haber verilmeden yayınlanmamasından sonra, gazeteyle bağını kopardığı düşünülüyor.

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KARİKATÜRÜ HABER VERMEDEN YAYINLANMADI

T24'e bilgi veren kaynaklar, neredeyse her gün Hürriyet'in ilk sayfasında çizimleri yer alan Demirci'nin karikatürlerinin bir kısmına son zamanlarda gazetede yer verilmediğini söyledi. Kaynakların verdiği bilgiye göre, daha önce zaman zaman bazı karikatürlerinin “törpülenmesi ricası” alan Demirci’nin gazeteye gönderdiği karikatürlerlerden bazıları Şubat ayı ortasından itibaren kullanılmadı ve bu durumla ilgili bir açıklama yapılmadı.

13 Mart’taki son çizimiyle birlikte Mart ayında toplam 3 karikatürünün yayımlanmasıyla devam eden süreçte gazeteyle yollarını ayırma kararı alan Latif Demirci, Hürriyet’e bir veda karikatürü gönderdi. Demirci’nin Hürriyet’e vedasını tasvir eden son karikatürü yayımlanmadı ve gazete yönetiminden bir geri dönüş de olmadı. Hürriyet ile Latif Demirci arasında gelişen fiili ayrılığın henüz resmiyete dökülmediği de, T24’ün aldığı bilgiler arasında.