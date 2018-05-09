Ünlü oyuncunun yeğeninin vücudunda yara izlerine rastlandı

Oyuncu Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğeninin bakıcı tarafından darp edilmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ünlü oyuncunun yeğeninin vücudunda çeşitli yara izlerinin bulunduğu belirtildi.

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin yeğeni 2 yaşındaki A.B.T.'nin bakıcısı tarafından darp edilmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

BAKICININ EŞİ DE TEHDİT ETMİŞ

A.B.T.'nin annesinin Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine müracaat ederek iki yaşındaki kızına kötü muamelede bulunduğunu eve koyduğu kamera kayıtlarından tespit ettiği Özbekistan uyruklu bakıcıdan ve işine son verdiği için kendisini SMS yoluyla tehdit eden bakıcımın eşinden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığının anlatıldığı açıklamada, “Bu soruşturma kapsamında alınan adli rapora göre mağdur çocuğun kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yaralama izleri olduğu,çocuğun velisi tarafından eve konulan kamera kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde de bakıcı bayanın çocuğa karşı şiddet içerikli davranışlarda bulunduğunun belirlendiği” anlatıldı.

Açıklamada, Hatice ismini kullanan bakıcının Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva adlı kişi olduğunun belirlendiği ve 8 Mayıs'ta yakalandığı kaydedildi.

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İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Bakıcı ile eşinin gözaltına alındığının ve şüpheli Zurafo Ergasheva'nın savunmasında “çocuğa karşı kötü muamelede bulunma kastıyla hareket etmediğini, davranışlarının şiddet kastı taşımadığını” beyan ettiğinin anlatıldığı açıklamada, aynı gün yakalanan ve Zurafo Ergasheva'nın eşi olan şüpheli M. Tuychiyev'in de savunmasında “şikayetçi H.H.T.'ye eşini işten çıkardığı için sitem içerikli bir SMS gönderdiğini, kesinlikle tehdit kastıyla davranmadığını” söylediği belirtildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Açıklamada, şüphelilerin 9 Mayıs'ta Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirildiği belirtilerek, “Z. Ergasheva'nın sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkışı yasaklanmak suretiyle adli kontrol altına alındığı, diğer şüpheli M. Tuychiyev'in serbest bırakıldığı, ayrıca her iki şüpheli hakkında mağdur ve müştekiye yönelik suç teşkil edecek muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla 6284 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tedbir konulması yönünde aile mahkemesinden talepte bulunulduğu” ifadelerine yer verildi.