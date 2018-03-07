Ünlü sosyetik mekanda sahte içki skandalı!

Polis, İstanbul'da sosyetenin de uğrak mekanı olan Etiler'deki gece kulübüne 'alkol baskını' yaptı. Aramalarda tanesi 500 liraya satılan 50 sahte içki bulundu. İşletme sahibi tutuklandı. Söz konusu içkilerin 5 lira ile 25 lira arasında temin edildiği ortaya çıktı.

Sosyete dünyasının uğrak yeri olan Etiler'deki gece kulüplerine hafta sonu polis ekipleri belediye görevlileriyle birlikte şok baskınlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda Nispetiye Caddesi üzerindeki sokaklarda bulunan eğlence mekanları tek tek incelendi.

ÜNLÜ KULÜPTE 50 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ÇIKTI!

Polis ekipleri bir gece kulübünde de araştırma yaptı. Aramalarda, sahte olduğu öne sürülen 50 şişe sahte viski ve şampanya ele geçirildi. Polis içeride arama yaparken; sahte içkilerden habersiz müşterilerin peş peşe şampanya patlatmaları dikkat çekti.

İşletme sahibinin, aralamalır sırasında güvenlik güçlerine tepki gösterdiği öğrenildi. İşletme Sahibi C.Ç., aramaların ardından İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ÖLDÜREN İÇKİ

İddiaya göre, gece kulübünde 500 liraya satılan sahte içkiler, şebekeler tarafından 5 lira ile 25 lira arasında fiyatlara temin ediliyor. Yapılan çalışmayla insan hayatının hiçe sayıldığı ve merdivenaltı imalathanelerde üretildiği öne sürülen içkilerle ilgili iş yerine işlem yapılacağı da öğrenildi. Uzmanlar sağlıksız koşullar yanında, sahte içkilerde kullanılabilen metil alkolün ölüme sebep olduğunu belirtti.

İŞLETMECİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan işyeri sahibi C.Ç., Emniyet'teki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.