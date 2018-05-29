Ünlü yönetmenin katilinden korkunç ifade!

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’u Şile’deki evinde öldürdüğü iddiasıyla, dizilerde figüranlık yapan Osman A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı.

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un (60) 10 Aralık 2017 tarihinde Şile'deki evinde dizilerde figüranlık yapan Osman A. (19) tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay tarihinden 4 hafta önce Osman A., yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un yönetmenliğini yaptığı dizide figüran olara rol aldı. Çekim sonrası şüpheli ile yönetmen Uzun tanışarak birbirlerine telefon numaralarını verdi.

BULUŞUP ŞİLE'YE GİTTİLER

Mustafa Kemal Uzun ile şüpheli Osman A., Mecidiyeköy'de buluşup yönetmen Uzun'un aracıyla Şile'ye gitti. Osman A. ile Mustafa Kemal Uzun Şile'de gezdikten sonra restoranda yemek yiyip alkol aldılar. Ardından Mustafa Kemal Uzun'un evine giderek, alkol almaya devam ettiler.

CİNSEL YAKINLAŞMA İDDİASI

Osman A.'nın iddiasına göre, Mustafa Kemal Uzun'un şüpheli Osman A. ile cinsel yakınlaşması üzerine aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Osman A., eline kapının arkasında duran beyzbol sopasını, diğer eline ise mutfaktan bıçak alarak Mustafa Kemal Uzun'un yanına gitti. Ardından yatak odasından çıkarak kapıyı kitledi. Mustafa Kemal Uzun'a ait cüzdan, saat, araba anahtarı ve telefonu alarak evden ayrıldı.

ARKADAŞINDA DUŞ ALDI

Yönetmenin aracına binerek uzaklaşmaya çalışan şüpheli Osman A. bir süre sonra aracı merdivenlerde sıkıştırarak yolda kaldı. Taksiye binerek önce metrobüs durağına oradan da Beylikdüzü'nde bir arkadaşına giderek duş aldı. Bir süre evde kaldıktan sonra Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede şüpheli Osman A.'nın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Ayrıca şüpheliye “nitelikli yağma” suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?



49 yapımın yönetmenliğini yapmış olan Mustafa Kemal Uzun, Şile'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürülmüştü. Uzun'u öldüren ismin yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan Osman A. olduğu belirlenmiş ve gözaltına alınmıştı.