Ünlülere şehit ailelerinin tepkisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı ünlülerin Hatay'daki hudut karakoluna yaptığı ziyarete tepkiler sürüyor. Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Anadolu Yakası Şube Başkanı Gönül Apaydın, heyetteki isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile orada bulunarak gövde gösterisi yapmak istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki sanatçıların geçtiğimiz gün Hatay’da bulunan Oğulpınar Hudut Karakolu’na yaptığı ziyarete bu kez şehit yakınları ve gazilerden tepki geldi.

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Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Anadolu Yakası Şube Başkanı Gönül Apaydın, heyetteki isimlerin orada bulunarak gövde gösterisi yapmak istediğini ifade etti.

İKİ RESİM ÇEKTİRİR GERİ DÖNERLER

Şehit aileleri olarak, Afrin'e gidip askeri kendilerinin kucaklaması gerektiğini dile getiren Apaydın, “Üç beş tane artist, gidip orada askeri kucaklayamaz. Ancak giderler orada gezerler, oturur yemeklerini yerler, iki resim çektirirler, geri dönerler. Ama biz o askerlerimizi kucaklarız, biz gider o askerlerimize bir hafta yemeklerini yaparız. Kışlalarını temizleriz. Onları bağrımıza basar, onlarla bütünleşiriz. Bize gitmek yakışır onlara değil” dedi.