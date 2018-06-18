Ur kekliği kuluçkada görüntülendi

Hakkari’de türüne çok nadiren rastlanan ur kekliği, kuluçkadayken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Otluca köyü Tümsek mezrasında bir vatandaş, ur kekliğini kuluçkada görüntüledi. Hakkari yöresinde ise kınalı, ur ve kaya kekliği olmak üzere 3 keklik çeşidi bulunduğu belirtildi.

Sülüngiller familyasının en iri kanatlısı olan ur kekliği, dağların yüksek kayalıkları, orman sınırları üzerinde ve 2400 metre seviyesinde yaşarlar. Sarp kayalık ve yamaçlarla kar örtüsünün olmadığı yosun ve bitki olan yerde bulunan ur kekliği, kış aylarında orman sınırına yakın bodur ardıçların ve çalıların bulunduğu alanlara iner. Yuvalarını sarp olan yerlerde bir kaya veya taş çıkıntısı altına yapan ur kekliğinin kuluçka süresi ise 28 gündür.

HAKKARİ (İHA)