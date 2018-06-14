Uşak bayram namazı saat kaçta? İl il Ramazan Bayramı vakitleri…

2018'de Ramazan ayının sonuna geldik ve tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta yaşayana Müslümanları da bayram heyecanı sardı. Ramazan Bayramına bayram namazı ile başlayacak Uşaklılar namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Haberimizden Diyanet il il bayram namazı vakitlerini öğrenebilirsiniz.

Ramazan Bayramı başlıyor. Ramazan ayı ardından üç gün boyunca kutlanan Ramazan bayramının ilk günü Şevval ayının ilk günüdür ki bu günde oruç tutulmaz; camilerde bayram namazı kılınır. Uşak’ta bayram namazında camileri dolduracak vatandaşlar için il il bayram namazı saatlerini yazımızdan öğrenebilirler. İşte Uşak ve il il bayram namazı vakti…

Uşak bayram namazı saati: 06:21

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RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?

Ramazan ayın ın sonundaki dini bayram için Türkiye'de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı'nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye'de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.