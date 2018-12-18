Uşak şehidini uğurladı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer’in (34) memleketi olan Uşak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da katılırken törende PKK terörü lanetlendi.

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin bulunduğu aracı takibe alan polislere hain bir saldırı gerçekleştirildi. Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı mevkisinde PKK’lı teröristlerce açılan ateşte biri ağır olmak üzere 2 polis memuru yaralandı.

Hain saldırıda yaralanan polisler, helikopterle Diyarbakır’daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Uşaklı 34 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası polis memuru Nazım Tuncer şehit düştü. Şehit Tuncer için bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'da resmi tören düzenlendi. Tuncer'in naşı ardından havayolu ile memleketi Uşak'a gönderildi.

Ardından Tuncer'in Türk bayrağına sarılı tabutu kara yolu ile baba ocağı olan Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyüne götürüldü. Tuncer için köy meydanında resmi cenaze töreni düzenlenirken, cenaze öncesi şehidin naaşı ambulansla baba evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Cenazede aile üyeleri güçlükle ayakta durdu

Cenaze törenine, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali Funda Kocabıyık, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde şehidin babası Mehmet, annesi Ayşe ve eşi Sevilay Tuncer güçlükle ayakta durdu. Yakınlarının desteği ile cenazeyi takip eden aile üyeleri için her hangi bir olumsuz duruma karşı 112 acil servis ekibi de hazır bekletildi. Aile üyeleri cenaze töreninde şehitlerinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Aile üyelerini ise yakınları ve protokol sakinleştirmeye çalıştı.

Öğle namazını müteakip Uşak İl Müftüsü Eyüp Baldemir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Tuncer cemaat ve silah arkadaşlarının omuzlarında son yolcuğuna uğurlandı. Şehit Tuncer'in ayrıca 8 yaşındaki Azra ve 6 yaşındaki Berra Tuncer isimli iki kız çocuğunun da olduğu öğrenildi.

DENİZLİ (İHA)