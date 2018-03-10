Uşak’ta büyük operasyon! 27 kişi tutuklandı

Uşak’ta, haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 59 şahıstan 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 59 kişiden 27'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Mercilere sevk edilerek tutuklanan şahıslar arasında; 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 6 kişi, 1 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 kişi ve 1 yıla kadar hapis cezası olan 13 kişi bulunuyor. İHA