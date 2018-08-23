Uşak’ta silahlı saldırı! Bir ölü, 6 yaralı

Uşak’ın Eşme ilçesinde büfede oturanlara yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Eşme ilçe merkezinde bir büfede oturan vatandaşlara yoldan geçen bir araçtan kurşun yağmuru tutuldu. Silahlı saldırganlar hemen olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırı sonrası büfede oturan ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefinde olan Hasan Çetin hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Ozan Yavaşca ve Mehmet Ali Coşkun Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Saldırıda 4 kişi de pompalı tüfekten çıkan saçmalarla hafif şekilde yaralandı.

Saldırı sonrası olay yerine Eşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerinde incelemesini sürdürürken, silahlı saldırganların yakalanması için ilçe giriş ve çıkışlarında polis tarafından arama çalışmaları sürüyor. İHA