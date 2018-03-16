Üsküdar’da bir garip restorasyon! Mezar taşlarını söktüler…

Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi’nde yapılan restorasyon çalışmalarında yüzlerce yıllık mezar taşlarının da söküldüğü gözlendi. Vatandaşların büyük tepki gösterdiği olay sonrası açıklama yapan İBB firma hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünün kontrolünde, Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'nde restorasyon çalışması başlattı. Drina Enerji İnşaat A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalarda, yüzlerce yıllık mezar taşlarının da yerinden söküldüğü gözlendi.

İBB TEPKİLER ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Üsküdarlıların tepkisine neden olan çalışmaya ilişkin İBB tarafından açıklama yapıldı. Firma hakkında soruşturma başlatıldığının belirtildiği açkılamada “Mezar taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edilmiştir.” denildi.

Restorasyon çalışmalarında; eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerinin kaldırılmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığının görüldüğü belirtilerek, görüntülere yansıyan kırık taşların mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçaları olduğu savunuldu.

İBB’den yapılan açıklamada, şöyle denildi: “İlgili alanda yapılan eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerin kaldırılması çalışmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür. Görüntülere yansıyan kırık taşlar, mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçalarıdır. İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2017 tarihinde onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edilmiştir. Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır.”

Devati Mustafa Efendi kimdir?

İşte Üsküdar Belediyesi’nin türbe tanıtım yazısına göre Mustafa Devati: 17. yüzyılda yaşamış, celveti tarikatına mensup bir şeyhtir. Tasavvufa yönelip Mukat Ahmet Efendi’ye katılmış ve kısa sürede tasavvuf yolunda ilerlemiştir. Üsküdar’daki Valide Sultan Dar-ül Hadisine müderrislik yapmıştır. 1656 yılında medrese hayatını terk edip Şeyh Camii medresesinde irşada yönelmiştir.