Üsküdar’da dehşet saçan kocanın 22,5 yıl hapsi istendi

İstanbul Üsküdar’da, işten eve geldiğinde eşini başka bir erkekle yakalayınca çılgına dönerek, eşini bıçakla yaralayan, eşinin yanında yakaladığı adamı bıçaklayarak öldüren Mahir Ardıç hakkında “kasten öldürme” ve “eşi kasten yaralama” suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6’aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Üsküdar'da, 3 Ocak 2018 tarihinde işten eve gelen Mahir Ardıç, eşini başka bir erkekle yakalayınca çılgına döndü. Eşi B. Ardıç'ı bıçakla yaralayan, eşinin yanında yakaladığı Mahmut Çütçü'yü bıçaklayarak öldüren Mahir Ardıç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ZİL ÇALINCA ÇATI KATINA ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Mahir Ardıç (29) ile evli olan B. Ardıç (27), Mahmut Çütçü (30) ile instagram üzerinden tanıştı ve görüşmeye başladı. Olay günü olan 3 Ocak 2018'de eşi Mahir Ardıç iş yerindeyken evde tekrar buluşan B. Ardıç ile Mahmut Çütçü birliktelik yaşadı. İş yerinden dönen Mahir Ardıç'ın zile basmasıyla paniğe kapılan Mahmut Çütçü evin çatı katına saklandı.

EVİNE ÇAĞIRDIĞI ÇALIŞANI İLE DÖVDÜ

Kapıyı yarı çıplak açan eşi B. Ardıç'ın tedirgin davranışlarından ve kapıyı geç açmasından kuşkulanan Mahir Ardıç, çatı katına çıktı ve Mahmut Çütçü ile karşılaştı. Mahmut Çütçü'yü darp eden ve kaçmasına engel olan Mahir Ardıç, kendisine ait iş yerinde kurye olarak çalışan Çetin Tanrıtanır'a telefon açarak evine çağırdı. Eve gelen Çetin Tanrıtanır, Mahir Ardıç ile birlikte Mahmut Çütçü'yü dövmeye başladı ve çatı katında bulunan Çütçü salonun zeminine düştü.

4 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Evin mutfağına giden Mahir Ardıç eline ekmek bıçağı alarak geri döndü ve kendisini engellemek isteyen eşi B. Ardıç'ın göğüs bölgesine bir kez bıçak darbesiyle vurarak yaraladı. Mahir Ardıç, Çetin Tanrıtanır'ın “bıçak olmaz, dur yapma” şeklindeki uyarısına rağmen Mahmut Çütçü'yü hedef gözeterek biri öldürücü nitelikte olmak üzere dört kez bıçakladı.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Mahir Ardıç'ın “kasten öldürme” ve “eşi kasten yaralama” suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6'aya, şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın ise “kasten öldürme suçuna yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.