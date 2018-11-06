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Üsküdar’da İSKİ kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı

Üsküdar Meydanı'nda İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında asfaltın hemen altında kalıntılar çıktı. 

android-time 10:37 6 Kasım 2018
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Üsküdar Meydanı'nda İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında asfaltın hemen altında kalıntılar çıktı. 

İSKİ, Üsküdar Meydanı’nda  yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması yapıyor.  Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca devam eden çalışmalar sırasında asfaltın yaklaşık 1 metre altında tarihi kalıntılara rastlandı.

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Bununu üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden yardım istendi. Müze 5 arkeolog görevlendirerek arkeolojik kazıya başladı. Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkan, konut gibi Osmanlı dönemi mimari yapıların belgeleme çalışmaları devam ediyor.

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Çevredekiler tarihi kalıntılara sahip çıkılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyada, kalıntıların kaldırılmasına tepki gösteriliyor.

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Cengiz ÇOBAN – Çağrı ÇALIŞKAN – İsa ALMAÇAYIR – İstanbul (DHA)

 

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Son güncelleme: android-time 10:5906.11.2018
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