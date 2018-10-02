İstanbul güne kazalarla uyandı

İstanbul'un Üsküdar ve Küçükçekmece ilçeleri güne kazalarla başladı. Üsküdar Yavuztürk Bosna Bulvarı üzerindeki otobüs durağına dalan bir otomobil durakta bekleyen 2 kişiyi yaraladı. Küçükçekmece'de ise yaya geçidi olmayan bir noktadan karşıya geçerken otomobil çarpan Halil Çınar (58) isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Küçükçekmece TEM Otoyolu Yan Yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gittiği sırada yaya geçidi olmayan yerden yolun karsına geçmeye çalışan Halil Çınar’a (58) otomobil çarptı. Çarpan otomobilin ön camı üzerinde kalan Çınar yaklaşık 10 metre ileride yere düştü. Sürücü polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Çınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. DHA

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