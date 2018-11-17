Üsküdar’daki cami kentsel dönüşüme kurban gitti, enkaz görüntüleri pes dedirtti!

İstanbul’un muhafazakar ilçelerinden biri olan ve 2014 yerel seçimlerinden beri AKP tarafından yönetilen Üsküdar’da bir cami kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan fotoğraflar ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Kirazlıtepe mahallesi sakinleri ve Esentepe cami imamının bütün itirazlarına rağmen yıkılan caminin yıkıntı görüntüleri sosyal medyada sert tepkiye neden oldu. Yıkıntıların arasından çıkarılan Kur’an-ı Kerim parçaları vatandaşları isyan ettirdi.
POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETMİŞTİ
Mahallelerinin kentsel dönüşüme uğramasını istemeyen mahalleliler daha öncede protesto gösterileri düzenlemiş ve polis mahalle sakinlerine biber gazlarıyla müdahale etmişti. 4 yıl önce restorasyonu yapılan Esentepe caminin yıkımı imam ve cemaatin tepkisine rağmen, TOMA’lar ve polisler eşliğinde geçtiğimiz 4 Ekim’de yapılmıştı.
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