Üsküdar’daki cami kentsel dönüşüme kurban gitti, enkaz görüntüleri pes dedirtti!

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe mahallesinde bir cami kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Mahalle sakinlerinin ve cami imamının sert itirazlarına rağmen 4 Ekim'de yıkılan caminin enkaz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi.

İstanbul’un muhafazakar ilçelerinden biri olan ve 2014 yerel seçimlerinden beri AKP tarafından yönetilen Üsküdar’da bir cami kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan fotoğraflar ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Kirazlıtepe mahallesi sakinleri ve Esentepe cami imamının bütün itirazlarına rağmen yıkılan caminin yıkıntı görüntüleri sosyal medyada sert tepkiye neden oldu. Yıkıntıların arasından çıkarılan Kur’an-ı Kerim parçaları vatandaşları isyan ettirdi.

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POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Mahallelerinin kentsel dönüşüme uğramasını istemeyen mahalleliler daha öncede protesto gösterileri düzenlemiş ve polis mahalle sakinlerine biber gazlarıyla müdahale etmişti. 4 yıl önce restorasyonu yapılan Esentepe caminin yıkımı imam ve cemaatin tepkisine rağmen, TOMA’lar ve polisler eşliğinde geçtiğimiz 4 Ekim’de yapılmıştı.