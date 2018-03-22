Üst geçit yerine bulvardan geçince hayatını kaybetti

Ankara’da trafiğin hızla aktığı bulvarda yolun karşısına geçmek için 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayan şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Altındağ İskitler'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Turgut Özal Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Tarık Pekyürek'e (34), o sırada bulvar üzerinde Siteler istikametinde seyreden Ekrem K. idaresindeki 06 HE 0207 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya kanlar içinde yerde kalırken, ön kısmı hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede durumunun kritik olduğu anlaşılan Tarık Pekyürek ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücü Ekrem K.'ya kaza yerinde ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, şahsı tedavisi yapılmak üzere Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı halde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pekyürek'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bulvarın 3 şeridi yaklaşık bir buçuk saatliğine araç trafiğine kapandı. Başka kazaların yaşanmasının önüne geçmek için polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. İHA