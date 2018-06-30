Usta gazeteci Erol Türegün hayata gözlerini yumdu

Türk basının usta isimlerinden Erol Türegün’den 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu önceki üyelerinden, Basın Şeref Kartı ve 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Erol Türegün'den (81) dün acı haber geldi. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Türegün, sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türegün'ün ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Mesleğimizin ustalarından Erol Türegün'ü kaybettik kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi. Türegün'ün cenazesi dün İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.