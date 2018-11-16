Usta oyuncu Müjdat Gezen Halk Arenası’nda!

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ bu hafta da gündeme damgasını vuracak. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen reyting rekortmeni programın bu akşamki konuğu, tiyatro ve sanat dünyamızın yarım asırlık çınarı büyük mizah ustası Müjdat Gezen ile topluluğundaki diğer oyuncular...

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ İstanbul Kadıköy'dek sevenleriyle buluşuyor. Programa tiyatro ve sanat dünyamızın yarım asırlık çınarı büyük mizah ustası Müjdat Gezen ile topluluğundaki diğer oyuncular konuk oluyor. Gezen'in açıklamalarının yanı sıra, tiyatrosunun sahnelediği kapalı gişe oynayan ‘Ah O Eski Şarkılar' müzikalinden en çarpıcı bölümler yer alacak. Halk Arenası sevenleri salonu yine hıncahınç doldurmuş durumda. İŞTE HALK ARENASI’NDAN EN GÜZEL KARELER… FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU- HALK ARENASI YAYIN DANIŞMANI

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