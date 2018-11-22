Usta Yazar Özdil’den Mine Kırıkkanat’a destek!

Gazeteci Mine Kırıkkanat, bir televizyon programında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik sarf ettiği sözler sonrasında bazı kesimler tarafından hedef alındı.
“MİNE’NİN YANINDA OLMAYA ÇAĞIRIYORUM”
Özellikle sosyal medyada linç girişimi başlatılan Kırıkkanat’a usta gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil’den destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdil, “Karşıdevrimci ve kadın düşmanı dinci basın tarafından ölüm tehditleri savrulan değerli Mine Kırıkkanat’ı dünya basını savunmaya gayret ederken, Türk basınının ölü balık taklidi yapması, tarihi utançtır… Sadece ikimiz de kalsak, Mine’nin yanındayım. Fikri hür irfanı hür vicdanı hür herkesi, Mine’nin yanında olmaya çağırıyorum” dedi.