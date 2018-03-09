Usulsüz çakar kullananlara ceza yağdı

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği trafikte usulsüz çakar kullanımı haberi sonrasında emniyet harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un birçok noktasında usulsüz çakar kullanan ve emniyet şeridi ihlalleri yapan araçlara yönelik denetimler yaptı. Denetimler kapsamında usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza yağdırıldı.

Usulsüz çakar kullanarak trafiği altüst eden sürücüler, her geçen gün artıyor. Büyük sorun haline gelen konuyu geçtiğimiz gün SÖZCÜ dile getirerek emniyete uyarıda bulunmuştu.

Yapılan haberin ardından İstanbul emniyeti harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, D – 100 karayolu Göztepe Mevki’inde usulsüz çakar kullanımı ve bulundurulması ile emniyet şeridini ihlal eden araçlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde usulsüz çakar taktıran sivil araçlara cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini kontrol etti.

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BELEDİYE ARACI DA USULSÜZ ÇAKAR TAKMIŞ

Denetimler kapsamında Haliç Köprüsü girişinde kurulan noktada usulsüz çakar takan araçlar durduruldu. Belediyeye taşeron olarak çalıştığı öğrenilen ve usulsüz çakar tertibatı bulunan araca ceza kesilerek, emniyet otoparkına çekildi. Öte yandan, trafik kurallarını ihlal eden diğer araçlar da durduruldu. Kask takmadan motosiklet kullanan bir sürücüye de ceza kesildi.

BASI EKSPRES YOLUNDA DENETİMLER

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde kurulan kontrol noktasında ekipler tarafından çakarlı araç denetimleri yapıldı. Yine Tem Otoyolu Etiler yol ayrımında kurulan denetim noktasında da polis ekipleri, çakar lambası bulunan araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin kimliklerini kontrol eden polis ekipleri araçların içindekilerin emniyet personeli olduğunun anlaşılması üzerine araçlara herhangi bir işlem yapılmadı. Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini de kontrol etti.

Öte yandan trafiği tehlikeye sokan bazı araçlar ise durdurularak uyarıldı.