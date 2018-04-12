İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017 Faaliyet Raporu’ndan bir önceki başkan Kadir Topbaş’ın adını sildi. CHP’li Gökhan Zeybek, “Konuşmalarınızda tek kelime etmeseniz de Faaliyet Raporu’nun yüzde 75’i Topbaş dönemine aittir” dedi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal “Bizi Kadir beyle kavga ettiremezsiniz” karşılığını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT'nin 2017 yılı faaliyet raporları oy çokluğu ile kabul edildi. İBB Meclisi nisan ayı oturumu sırasında oylanan faaliyet raporları sırasında Kadir Topbaş tartışması yaşandı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın faaliyet raporu sunumunun ardından CHP grubu adına konuşan İBB Meclis Üyesi ve PM Üyesi Gökhan Zeybek, “Sayın belediye başkanımız 29 Eylül 2017'de göreve başladı. 1 Ocak 2017 ile 25 Eylül 2017 tarihleri arasında burada başka bir İBB başkanı vardı. İstanbul'un son 14 yılında 3 ay eksik olarak görev yapmış olan bir belediye başkanı vardı. 2017 yılının faaliyet raporunu açıyorsunuz başında yok, ortasında yok, sonunda yok bir tek fotoğrafı yok, adı yok, hiçbir varlığı yok. Sanki son 14 yılda İstanbul'da Kadir Topbaş görev yapmamış” dedi. Zeybek, eleştirilerini “Kadir Topbaş bu kitapta olmasa da o sizin geçmişiniz. Konuşmalarınızda tek kelime etmeseniz de faaliyet raporundakilerin yüzde 75'i Topbaş dönemine aittir. Siz de bunun hesabını 2019'da halka vereceksiniz” diyerek sürdürdü.

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AKLIMIZLA ALAY ETMEYİN

İBB Başkanı Uysal'ın “190 km metroyu 2018'de bitireceğiz” açıklamasına da “Aklımızla alay edilmesin. Çekmeköy hattı dışında hiçbirinin bu yıl bitirilme ihtimali yok. 29 Ekim 2018'de 3. Havalimanı açılacak. 250 bin yolcuyu metro dışında hiçbir yöntemle havalimanına taşıyamazsınız. 31 Aralık 2017'de Mecidiyeköy – 3. Havalimanı metro hattının gerçekleşme oranı yüzde 1 yani daha proje aşamasında. Daha pazartesi günü İTO seçimleri yapıldı. 25 bin kişi oy kullanmaya gitti. İstanbul'da havalimanı trafiği 4 saat trafik kilitlendi. Havalimanına yapılacak raylı sistem ile ilgili hiçbir çalışma yok” yorumunu yaptı. CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam da Uysal'ın Bahçeşehir Gölet bölgesindeki inşaatlar hakkında verilen mahkeme kararlarına uymamakla suçladı. Sağlam, Taksim Meydanı'nın eleştiri konusu olan betonlaşmış görüntüsüne de dikkat çekti.

BİZİ KAVGA ETTİREMEZSİNİZ

Konuşmaların ardından kürsüye gelen İBB Başkanı Mevlüt Uysal bu eleştirilere yanıt verdi. Uysal, Topbaş ile ilgili şunları söyledi:

“29 Eylül 2017 itibari ile İBB başkanı seçildim. Sunduğum faaliyet raporunun dörtte üçü Kadir Topbaş döneminde yapıldı. Biz Kadir beyi hiç reddetmedik reddetmeyiz. Kendi iradesiyle İBB başkanlığından ayrıldı. Partilimiz olarak her zaman savunuruz. Geçmişte genel başkanlarına nasıl sahip çıktıklarını anlatmak yerine keşke 1994'te belediye başkanlığı yapan başkanlarına da sahip çıksalardı. Ümraniye'de patlayan çöplüğü, İSKİ'yi, Eminönü'ndeki çöp yığınlarını konuşsak…. Bizi Kadir beyle kavga ettiremezsiniz o kadar basit. Biz AKP kurulduğu günden bugüne İBB'de, belediyelerde yapılanların eksisi artısı da bizim. Faaliyet raporuna o manada sahip çıkıyoruz.”

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CÜMLE ALEME REZİL OLMASAYDIK

Uysal, mahkeme kararların uymamalarının da söz konusu olmadığını belirterek “Öyle olsa soluğu savcılıkta alırdık. Keşke Kadıköy Belediyesi de mahkeme kararlarına uysaydı cümle aleme rezil olmasaydık” dedi. Uysal Taksim Meydanı hakkında ise “Şu anda maalesef orda geçmişte yapılan o eylemlerde Taksim'de 1 Mayıs gerekçesi ile yapılan eylemlerden bir türlü kendisine gelemedi. İnşallah kendisine getireceğiz. Sıraselviler'e dönen cadde de yer altına alınacak inşaat çalışması yapılacak” diye konuştu.