Market çalışanları tazminatlarını istiyor: Eylem sürecek

3 ay önce patronları değişen yaklaşık bin 500 Uyum, Makro çalışanına verilen "Tazminat sözü" tutulmayınca işçiler yeniden eylem kararı aldı. Yeni patronlarının mağazasında eylem yapan işçilerden 14'ü gözaltına alındı. Daha sonra serbest kalan işçiler "Paramızı alana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Geçtiğimiz Haziran ayında dev bir satın almaya imza atılmış, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yüzlerce şubesi bulunan Uyum ve Makro marketleri, Migros bünyesine katılmıştı.

Dev satışın ardından Uyum ve Makro marketlerinden yaklaşık bin 500 çalışan işten çıkarılmıştı. İşçiler de tazminatsız işten atıldıkları için eylem başlatmış, yeni patronlarının “Tazminatlarınızı biz ödeyeceğiz” sözü verdiğini iddia etmişler ve Haziran ayındaki eylemlerini sonlandırmışlardı.

YENİDEN EYLEME GEÇTİLER

Ancak “Uyum-Makro mağdurları” kendilerine verilen “20 Eylül’e kadar tazminatlarınızı vermeye başlayacağız” sözünün tutulmaması üzerine yeniden eylem kararı aldı.

İşçiler; önceki gün Beylikdüzü-Migros mağazasına gelerek oturma eylemi başlattı. Akşam saatlerinde başlayan eyleme Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve sendika yöneticileri de katıldı.

Haklarını almadan iş yerini terk etmeyeceklerini söyleyen işçilere polis müdahale etti. 14 işçi polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçiler daha sonra serbest bırakıldı.

“EYLEM SÜRECEK”

İşçilerin eylemine destek veren Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Mayıs-Haziran gibi Migros, toplam 56 Uyum Marketi ve 73 Makro Marketi 500 milyon liraya satın aldı. Arkadaşlarımızın da tazminatı Makro tarafından ödenmedi. İçlerinde 15-20 yıla yakın çalışan arkadaşlarımızın tazminatları ödenmedi ve Migros’un önünde basın açıklamaları ve eylemler yapılmaya başlandı. Bunun üzerine Migros yönetimi bu tazminatları ödeyeceğini kabul etmişti. Tazminatların bir kısmının 20 Eylül’de ödenmesi bekleniyordu. Bu sözün tutulmaması üzerine Beylikdüzü Migros’un önünde eylem yapıldı ve arkadaşlarımız gözaltına alıp bırakıldı. Yarın biz yine Migros Genel Müdürlüğe gideceğiz. Çünkü ortada verilmiş bir söz var. Onlar bu sözü tutana kadar biz eylemlerimize ve mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü hiç kimsenin işçilerin yasal haklarını gasp etmeye hakkı yok.” diye konuştu.

MİGROS: BİZİM İLGİMİZ YOK, BİZ KİMSEYE SÖZ VERMEDİK

Ancak Migros Ticaret Anonim Şirketi ise tüm bu iddiaları yalanladı. Şirket tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada “Mağdurlar hukuki kanallarla doğru adrese gitmedikçe varsa alacaklarını geciktirmektedirler.

Migros'un burada hiçbir takdir yetkisi bulunmamaktadır.” denildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Son günlerde Makro/Uyum çalışanları ve diğer şirketlerden de haklarını alamadıklarını belirten kişiler, Migros mağazalarına gelerek izinsiz eylem yapmakta, Migros mağazaları maalesef bir plato olarak kullanılmaktadır. Net olarak kamuoyunun bilgisine sunarız ki, buradaki adres yanlıştır. Migros'un bu konuda yapabileceği bir şey olmadığından, mağdurlar hukuki kanallarla doğru adrese gitmedikçe varsa alacaklarını geciktirmektedirler. Migros 253 Makro/Uyum mağazasının sadece 56'sını, çalışanlar hariç mağaza olarak devralmış, bu mağazalarına iş başvurusu yapan kişilerin birçoğu da istihdam edilmeye çalışılmıştır. İşçinin emeğini ve hakkını çok önemli bulan Migros, son derece titiz olarak 64 yıldır sendikal haklar dahil tüm çalışanlarının haklarını, eksiksiz ve tam zamanında ödeyen bir şirkettir. Dolayısıyla işçinin hakkının, kayıtlı istihdamın savunucusu olan Migros'un böyle bir haksızlık içinde olması da mümkün değildir. Migros sözü geçen işçilerin kim oldukları, hangi hakları bulunduğu, hak ediş tutarları gibi hiçbir bilgiye sahip değildir. Bilmemesi de normaldir, bu kişiler Makro/Uyum firmasında çalışmış veya çalışmaktadırlar. Migros, Makro/Uyum'un söz konusu mağazalarını devralması ile ilgili ödemeleri Makro Market A.Ş.'ye yapmış, Makro Market A.Ş.'nin konkordato süreci içinde olması nedeniyle bakiye ödemeler mahkeme kararı gereği, konkordato masasına yapılmaktadır. Konkordato masası işçi hakları dahil bundan sonra bakiye kalan tüm ödemeleri kendisi tayin etmektedir ve Migros'un burada hiçbir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Yanıltıcı mesajlarla, mağazalarda izinsiz eylemlerle, gerçekten mağdur olan çalışanların alacakları doğru adrese yöneltilmediklerinden geciktirilmektedir. Bu kişilere hakları konusunda alacakları için bir an önce kanuni yoldan başvuru yapmalarını öneririz. Tüm bu açıklamalar ışığında doğru ve net bilgilendirmeyi sizlerle paylaşır, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gerekli özeni göstermenizi saygıyla rica ederiz.”