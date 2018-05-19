Uyuşturucu baskınında pitbull dehşeti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 27 yaşındaki İ.G.'nin evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin saldırttığı köpek polisler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hele getirilirken, İ.G. de yakalanarak gözaltına alındı. İ.G.'nin İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu belirtildi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Ertuğrul Mahallesi’ndeki bir eve uyuşturucu madde operasyonu düzenledi. Uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen İ.G., polisleri karşısında görünce ‘pitbull’ cinsi köeğinin tasmasını çıkartıp, üzerlerine saldırttı. Bir polisi elinden ısıran köpek, ekip arkadaşlarının da müdahalesiyle 8 kurşunla vurularak etkisiz hale getirildi.

KİMLİĞİ ŞAŞIRTTI

Bu sırada İ.G. ise “Vurma oğlumu” diyerek feryat etti. Yaşanan kısa süreli arbedinin ardından İ.G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.G.’nin, İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.’nin oğlu olduğu belirtildi. Polisin evdeki aramaları sürerken, köpek tarafından eli ısırılan polis memuru tedavisi için Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.