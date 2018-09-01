Uyuşturucu baskınında sera ev çıktı

İstanbul Eyüpsultan’daki bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri uyuşturucu yetiştirilen sera evle karşılaştı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Akşemsettin Mahallesi'nde uyuşturucu satan bir şüpheli belirledi. Şüphelinin adresi fiziki takiple izlemeye alındı. Çalışmaların ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, içeriye girince Hint keneviri yetiştirilen serayla karşılaştı. Bunun üzerine G.D. gözaltına alındı.

ARAMA KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan aramalarda saksılar içerisinde 16 kök Hint keneviri, 335 gram toz kenevir ve bir miktar da esrar ele geçirildi. Yakalanan zehir taciri emniyete götürüldü. Şüphelinin “uyuşturucu ticareti ve hükümlünün kaçırılması” suçlarından arama kaydı olduğu ortaya çıktı.