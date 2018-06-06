Uyuşturucu için hırsızlık yaptı

İstanbul Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da Ukraynalı turist Vilodemir Kalaşnikov (58) ve Hindistanlı bir diplomat olan Kırdı D.'nin çantalarını çalan biri kadın 3 şüpheli yakalandı.

Yakalanan iki şüphelinin hırsızlık için uyuşturucu bağımlısı olan bir kızı kullandıkları öne sürüldü.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay Bayrampaşa 21 Mayıs 2018 yaşandı.

İddialara göre, Vilodemir Kalaşnikov (58) turistik amaçlı İstanbul’a gelmişti. Bir alışveriş merkezinde Kalaşnikov'u hedef alan şüpheliler adım adım izledi. Ardından iki şüpheli Kalaşnikov’u lafa tutarak oyalarken, kadın şüpheli ise arkadan gelerek içinde 25 bin dolar değerinde pırlanta takı ve 2 bin 500 dolar bulunan çantayı aldıktan sonra uzaklaştı.

Kısa bir süre sonra soyulduğunu fark eden Ukraynalı turist polise ihbarda bulundu. Alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek takibe aldı. Yapılan takipler sonucu şüphelilerin çaldıkları mücevherleri bir kuyumcuya sattıkları tespit edildi. Harekete geçen ekipler, iki kuyumcu ile birlikte şüpheli Çağla Y. (20), İlker K. (22) ve Selami D. (26) gözaltına aldı.

HİNDİSTANLI DİPLOMATI SOYMUŞLAR

Emniyete getirilen şüpheliler sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda şüphelilerin 19 Mayıs Günü de Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezinde Hindistanlı diplomat Kırdı D.’nin 2 bin dolar parasını ve 3 bin dolar değerindeki bileziğini de aynı yöntemle çaldıkları öğrenildi.

UYUŞTURUCU ALMA KARŞILIĞINDA YAPMIŞ

Sorgulanan şüphelilerden Çağla Y.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yaptığı öne sürüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Selami D.’nin Silivri açık cezaevinden kaçtığı ve 4 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli Çağla Y. , Selami D. ve İlker K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık malını almak suçundan işlem yapılan iki kuyumcu serbest bırakıldı.