Uyuşturucu kavgasında arada kalan genç öldü!

İstanbul Esenyurt'ta iki şüpheli aralarında husumet bulunan Ömer A.'ya kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu Ömer A. yara almadan kaçarken, o esnada yolda geçen 16 yaşındaki Fırat Kıpçak vurularak hayatını kaybetti. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 30 Haziran Günü 23.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi’nde yaşandı.

İddialara göre, Suat D. ve Celal S. daha önceden uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan Ömer A.’yı Cumhuriyet Caddesi’nde gördü. Ömer A.’yı araçla bir süre takip eden iki şüpheli ardından bulundukları araçtan kurşun yağdırdı. Açılan ateşten Ömer A. yara almadan kaçarken, şüphelilerin silahından çıkan kurşun bir cep telefonu satış dükkanında çalışan Fırat Kıpçak’a isabet etti. Otomobilde bulunan şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevre sakinleri tarafından hastaneye kaldırılan Kıpçak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu ateş eden şüphelilerin kullandıkları aracın plakasını belirleyerek takip başlattı. Yapılan takipler sonucu 25 Temmuz’da düzenlenen operasyonda Suat D. ve Celal S. gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Suat D’nin hırsızlık, uyuşturucu ve yaralamadan Celal S’nin ise dolandırıcılıktan kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan Ömer A.’nın ise Ömer A’nın uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 4 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki islemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A., Suat D. ve Celal S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.