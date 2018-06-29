Uyuşturucu satma tartışması kanlı bitti

İstanbul Fatih'te mahallesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle Kadir O.'yu öldüren Seyithan A. yakalandı.

İstanbul Fatih’te mahallesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle Kadir O.’yu öldüren Seyithan A. yakalandı. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay, 28 Nisan Günü Balat Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, 26 yaşındaki Seyithan O. mahallesinde uyuşturucu sattığını düşündüğü Kadir O. (23) ile aralarında sık sık tartışma yaşanıyordu. Olay günü ikili yine karşılaştı. Aralarında başlayan “mahallemde uyuşturucu satamazsın” yerini arbedeye bırakınca Seyithan O. belindeki tabancayı çıkartarak Kadir O.’ya ateş etti. Kadir O. kanlar içinde yere yığıldı. Yere düşen Seyithan A. tekrar ateş ettikten olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, uyuşturucudan kaydı olan Kadir O.’nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından şüpheli Seyithan A.’yı yakalamak için takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından Seyithan O. 25 Haziran Pazartesi Günü Esenyurt’ta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.