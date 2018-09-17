Uyuşturucu tacirlerine günde 395 operasyon!

Polis ve jandarmanın operasyonlarında son bir ayda yaklaşık 2 ton eroin, 2 ton esrar, 1 ton kokain ele geçirildi. Ağustos ayında ele geçirilen eroin miktarı bir önceki aya göre yüzde 426 arttı. Yılın ilk 8 ayında 94 bin 853 operasyonda, 132 bin 710 kişi gözaltına alındı, bunların 14 bin 964'ü tutuklandı. Bu yıl geçen yıla göre, operasyon sayısı yüzde 27, ele geçirilen eroin miktarı oranı yaklaşık yüzde 53 arttı.

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını açıkladı. Polis ve jandarmanın 2018’in ilk 8 ayında 81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27’lik bir artış yaşandı. Yürütülen başarılı operasyonlar ele geçirilen madde miktarını da arttırdı. Buna göre yılın ilk 8 ayında ele geçirilen eroin miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 53 artarak 11 ton 983 kilogram oldu. Ayrıca bu yılın Ağustos ayında yaklaşık 2 ton esrar, 2 ton eroin, bir ton kokain ele geçirilirken, eroin miktarı bir önceki aya göre yüzde 426 arttı.

GÜNDE ORTALAMA 395 OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bu yılın ilk 8 ayında 94 bin 853 operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine karşı günde ortalama 395 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 132 bin 710 şüpheliden 14 bin 964’ü tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 27, gözaltı sayısında yüzde 25, tutuklu sayısında ise yüzde 8’lik artış yaşandı. Geçen yıl 8 aylık dönemde 72 bin 662 operasyonda 103 bin 257 kişi gözaltına alınmış, bunların 13 bin 853’ü tutuklanmıştı.

8 AYDA 48 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

2018’in ilk 8 ayında uyuşturucu operasyonlarında; 48 ton esrar, 11 ton 983 kilogram eroin, 1 ton 79 kilo gram kokain, 180 kilogram afyon, 535 kilogram bonzai hap, 306 kilogram metamfetamin, 6 milyon 168 bin 25 adet ectasy, 8 milyon 674 bin 754 adet captagon, 399 bin 111 adet sentetik ecza ve 6 milyon 565 bin 543 adet kök kenevir ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI YÜZDE 53 ARTTI

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ele geçirilen madde miktarlarını da arttırdı. Buna göre, 2018 ile 2017’nin ilk 8 ayı kıyaslandığında; geçen yıl 7 ton 850 kg eroin ele geçirilirken bu yıl 11 ton 983 kilogram eroin yakalandı. Geçen yıla göre eroin yaklaşık yüzde 53, kokain yüzde 54, ectasy yüzde 334,8 arttı. metamfetamin yüzde 2, afyon yüzde 26, bonzai yüzde 16, captagon ise yüzde 50 azaldı.

EROİN, ESRAR VE KOKAİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Son bir ayda yaklaşık 2 ton eroin, 2 ton esrar, bir ton kokain, 23 kilogram afyon, 2 milyon 414 bin 475 adet captagon, 7 bin 700 adet sentetik ecza ve 757 bin adet kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerde bu yılın Temmuz ve Ağustos ayları kıyaslandığında; kokain yüzde 3843,eroin yüzde 426, afyon yüzde 19, ectasy yüzde 1710 arttı.