Uyuşturucu tedavisi gören bağımlı sayısı 10 yılda 25 kat arttı

Madde bağımlılığından tedavi görenlerin sayısı 2004-2016 yılları arasında 25 kat arttı. 2 yıl önce 265 bin kişi kliniklere başvurdu. 15 yaş altı uyuşturucu tedavisi görenlerin sayısı yüzde 92 yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 2004- 2016 yılları arasında uyuşturucu tedavisi görenlerin sayısını açıkladı. Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın isteği üzerine Bilgi Edinme Kanunu'na istinaden açıklanan sayılar, Türkiye'deki uyuşturucu ve madde bağımlılığının tehlikesinin yıllar geçtikçe büyüdüğünü gözler önüne serdi.

2004 ile 2016 yılları arasında madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi görenlerin oranı 25 kat arttı. Bu veriler, uyuşturucu tedavisi için kliniğe başvuranların her yıl ortalama 2.5 kat yükseldiğini ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kliniklere başvuranların sayısında her geçen yıl önemli artış gözlendi.

15 YAŞ ALTINDA CIDDI ARTIŞ VAR

2004'te 12 bin 656, 2016'da ise 265 bin 384 madde kullanıcısı ayakta veya yatarak tedaviye alındı. Yatarak uyuşturucu tedavisi gören bağımlıların yaş grubu değerlendirmesi de yapıldı. 2006-2016 yılları arasında tedavi gören 15 yaş altı çocukların sayısı yüzde 92 artarak 25'ten 48'e yükseldi. 10 yıllık dönemde 15-24 yaş grubunda kliniğe yatanların sayısı genç kızlarda yüzde 62.8, erkeklerde ise yüzde 154.39 artış gösterdi. Bu yaş grubunda kliniğe yatanların sayısı 4 bin 720'den 11 bin 739'a yükseldi.

‘UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI GELECEKTE SORUN OLACAK'

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, AKP döneminde yaşanan en büyük sorunlardan birinin genç ile çocuklarda uyuşturucu ve madde bağımlılığının artışı olduğunu söyledi. İvedilikle bu konu üzerinde çalışma yapılması gerektiğini belirten Nazlıaka, “Bu artış oranı devam ettiği takdirde madde bağımlılığı ve uyuşturucu önümüzdeki yıllarda toplumumuzun en önemli sorunlarından biri olacaktır. Gençlerin gelecekten umut duyduğu bir ülke, işsizliğin en aza indirildiği bir ekonomi, adil ve hakça bir düzen bu tür sorunları ortadan kaldıracak en etkili yoldur. 24 Haziran'da böyle bir iktidar için büyük bir umut olacağını düşünüyorum” diye konuştu.