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Uyuşturucu tüccarları Van’da “Efes”e takıldılar

Van'da polis ekipleri, bir kamyonete narkotik köpeği ile operasyon düzenledi. Kamyonetten kömür torbaları içerisinde 59 kilo 470 gram eroin çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

android-time 02:29 19 Mart 2018
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Uyuşturucu tüccarları Van’da “Efes”e takıldılar
Van'da polis ekipleri, bir kamyonete narkotik köpeği ile operasyon düzenledi. Kamyonetten kömür torbaları içerisinde 59 kilo 470 gram eroin çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan narkotik polisi, uyuşturucuyu Van merkeze götürecek olana hafif ticari kamyoneti takibe aldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ EFES FOTO: DHA

NARKOTİK KÖPEĞİ EFES – FOTO: DHA

UYUŞTURUCULARI EFES BULDU

Kamyonet Van-Hakkari karayolu üzerinde bulun Kurubaş Geçidi mevkiinde durdurularak arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği ‘Efes’in de yardımı ile kamyonette yapılan aramada kömür torbaları içerisinde zulalanmış 113 paket halinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi. İHA

Son güncelleme: android-time 02:3019.03.2018
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