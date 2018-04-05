Uzaklaştırma kararı aldıran eşini direksiyon başında öldürmüştü…

Kadıköy’de ayrı yaşadığı eşi Selva Sağlam Yılmaz’ı otomobilinin içinde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Emrah Yılmaz hakkında “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Kadıköy'de, 28 Ekim 2017 tarihinde Selva Sağlam Yılmaz (61), ayrı yaşadığı ve boşanmak istediği eşi Emrah Yılmaz (38) tarafından otomobilinin içinde başından vurularak öldürüldü. Olaydan bir gün sonra Sakarya'da yakalanan Emrah Yılmaz tutuklandı. Savcılık, olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 10 Ekim 2017 tarihinde Emrah Yılmaz eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Selva Sağlam Yılmaz eşi Emrah Yılmaz'ın tehditleri nedeniyle ifadesinde şikayetçi olmadığını söyledi. Olaydan 5 gün sonra tekrar kolluk güçlerine başvuran Selva Sağlam Yılmaz, eşinin 10 Ekim'de kendisini bıçakladığını söyleyerek, aile mahkemesinden uzaklaştırma ve tedbir kararı çıkardığını söyledi. 24 Ekim 2017'de tekrar polise başvuran Selva Sağlam Yılmaz, eşinin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu ve kredi kartından para çekerek, çantasındaki paraları çaldığını bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay günü olan 28 Ekim 2017'de, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Selva Sağlam Yılmaz aracında seyir halindeyken Emrah Yılmaz bindiği taksiden inerek, Selva Sağlam Yılmaz'a ateş etti ve araca doğru koştu. Sol ön cama yaklaşarak ateş etmeye devam etti ve ardından olay yerinden kaçtı. Selva Sağlam Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli Emrah Yılmaz ifadesinde, eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ve bu nedenle cinnet geçirdiğini ve bıçakladığını öne sürdü. Olay günü Selva Sağlam Yılmaz'ın aracını gördüğünü ve taksiyle takip ettiğini, trafik sıkışınca araçtan inip 4 el ateş ettiğini söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.