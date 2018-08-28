Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Üzerinden atlamak istediği korkuluk koluna saplandı

Şanlıurfa'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

android-time 23:24 28 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Şanlıurfa'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi’nde ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuğun sol koluna, bir binanın demir korkuluklarının üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybetmesi sonucu demir korkuluk saplandı.

ŞANLIURFA'NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR ÇOCUK, ÜZERİNDEN ATLAMAK İSTEDİĞİ DEMİR KORKULUĞUN KOLUNA SAPLANMASI SONUCU YARALANDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

ŞANLIURFA’NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR ÇOCUK, ÜZERİNDEN ATLAMAK İSTEDİĞİ DEMİR KORKULUĞUN KOLUNA SAPLANMASI SONUCU YARALANDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun koluna saplanan korkuluğu çıkarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ekipler demir korkuluğu kesti. 112 Acil Servis ekiplerince kolundaki demir korkulukla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun kolundaki parça burada ameliyatla çıkarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA

Son güncelleme: android-time 23:2928.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar