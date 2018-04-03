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Üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

Bolu'da, ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren berber Tarık D.(31), otomobili ve kendisini benzin döküp yakacağı sırada polis müdahale etti. Tarık D. gözaltına alındı.

android-time 00:27 3 Nisan 2018
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Üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı
Bolu'da, ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren berber Tarık D.(31), otomobili ve kendisini benzin döküp yakacağı sırada polis müdahale etti. Tarık D. gözaltına alındı.

Olay, Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak’ta meydana geldi. Ekonomik sıkıntıları yüzünden bir süredir bunalımda olan berber Tarık D., su bidonuna doldurduğu benzinle otomobili ile birlikte kendini yakacağını söyledi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Çevredekiler durumu polise ihbar etti. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Tarık D. bir bidon benzinin bir kısmını otomobilinin ve kendisinin üzerine döktü.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yaklaşık 10 kişilik polis ekibi Tarık D.’nin üzerine atlayarak elindeki çakmağı yakmasını önledi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Direnen Tarık D. ile polis arasında arbede yaşandı. Etkisiz hale getirilen Tarık D. gözaltına alındı. DHA

Son güncelleme: android-time 00:2903.04.2018
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