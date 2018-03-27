Uzlaştırmacı Sınavı sonuçları açıklandı! İşte uzlaştırmacı sınavı sonuçları sorgulama sistemi…

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan uzlaştırıcı sınavı sonuçlarını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Twitter üzerinden duyurdu. Uzlaştırmacı olmak için başvurularını yapan ve sınavlarda ter döken adaylar uzlaştırmacı sınavı sonuçlarına kavuşmuş oldu...

Hukuki anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan taraflar arasında çözüme ulaştırılmasını sağlamak amacıyla alınacak olan uzlaştırmacılar sınavla belirlenecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan sınavda ter döken uzlaştırmacı adayları sonuçlara kavuştu. İşte uzlaştırmacı sınavı sonuçlarına dair detaylar. Uzlaştırmacı Sınav sonuçları açıklanmıştır. Tüm uzlaştırmacıları tebrik ederim. Hayırlı olsun. https://t.co/u7qaThpTjV — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 27 Mart 2018 Uzlaştırmacı sınavı sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz; UZLAŞTIRMACI SINAVI SONUÇLARI