Uzlaştırmacı Sınavı sonuçları açıklandı! İşte uzlaştırmacı sınavı sonuçları sorgulama sistemi…

Hukuki anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan taraflar arasında çözüme ulaştırılmasını sağlamak amacıyla alınacak olan uzlaştırmacılar sınavla belirlenecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan sınavda ter döken uzlaştırmacı adayları sonuçlara kavuştu. İşte uzlaştırmacı sınavı sonuçlarına dair detaylar.
Uzlaştırmacı Sınav sonuçları açıklanmıştır. Tüm uzlaştırmacıları tebrik ederim. Hayırlı olsun. https://t.co/u7qaThpTjV
— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 27 Mart 2018
Uzlaştırmacı sınavı sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz;