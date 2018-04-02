Uzman çavuşa da orduevi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye bir mektup gönderdi ve uzman erbaşların da orduevlerine alınmasını istedi. Yönter, ‘’Zeytin Dalı Harekatı’ndaki 49 şehidimizden 30’u uzman erbaştır. Uzman erbaşlar TSK personeli olmalarına karşın orduevlerine ve sosyal tesislere alınmıyor. Bu eşitsizlik giderilmeli’’ dedi.

MHP'li Yönter, Bakan'a yazdığı mektupta ‘'Uzman erbaşlar 20 Temmuz 2015'den beri vatan savunması ve terörle mücadelede toplam 497 şehit verdi. Terörle mücadelede ölümü göze almış, can ve kan veren bu kahramanlar TSK ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapıyor. Sözleşmeli olduklarından meslekten atılma endişesi, dolayısıyla gelecek kaygısı taşıyarak görevlerine devam ediyorlar'' dedi.

İŞ GÜVENCESİ VERİLSİN

Uzman erbaşların sözleşmeli olmaları nedeniyle iş güvencesine sahip bulunmadıklarını vurgulayan Yönter, ‘'Her yıl çok sayıda kardeşimizin sözleşmesi feshedilmekte, çok sevdikleri mesleklerinden en verimli dönemlerinde ayrılmak zorunda kalmaktadırlar'' dedi ve şu görüşleri paylaştı: ‘'Yerlerine ise yine her yıl açılan sınavlarla çok sayıda uzman erbaş istihdam edilme yoluna gidilmektedir. Bu verimsiz doldur-boşalt yöntem yıllardır devam ettirilmekte, yetişmiş tecrübeli personel yerine yeni personel istihdamı yoluyla sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle uzman erbaşlarımızın daimi kadroya alınmaları elzemdir, milli bir ihtiyaçtır. Uzman erbaşlar, TSK personeli olmasına rağmen orduevlerine alınmamakta ve TSK'nın sosyal tesislerinden de faydalanamamaktadır. Bu eşitsizliğin de giderilmesi gerekmektedir''