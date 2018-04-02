Uzman çavuşa da orduevi

MHP'li Yönter, Bakan'a yazdığı mektupta ‘'Uzman erbaşlar 20 Temmuz 2015'den beri vatan savunması ve terörle mücadelede toplam 497 şehit verdi. Terörle mücadelede ölümü göze almış, can ve kan veren bu kahramanlar TSK ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapıyor. Sözleşmeli olduklarından meslekten atılma endişesi, dolayısıyla gelecek kaygısı taşıyarak görevlerine devam ediyorlar'' dedi.
Uzman erbaşların sözleşmeli olmaları nedeniyle iş güvencesine sahip bulunmadıklarını vurgulayan Yönter, ‘'Her yıl çok sayıda kardeşimizin sözleşmesi feshedilmekte, çok sevdikleri mesleklerinden en verimli dönemlerinde ayrılmak zorunda kalmaktadırlar'' dedi ve şu görüşleri paylaştı: ‘'Yerlerine ise yine her yıl açılan sınavlarla çok sayıda uzman erbaş istihdam edilme yoluna gidilmektedir. Bu verimsiz doldur-boşalt yöntem yıllardır devam ettirilmekte, yetişmiş tecrübeli personel yerine yeni personel istihdamı yoluyla sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle uzman erbaşlarımızın daimi kadroya alınmaları elzemdir, milli bir ihtiyaçtır. Uzman erbaşlar, TSK personeli olmasına rağmen orduevlerine alınmamakta ve TSK'nın sosyal tesislerinden de faydalanamamaktadır. Bu eşitsizliğin de giderilmesi gerekmektedir''