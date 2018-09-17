Uzman çavuşlar kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada uzman çavuş oldukları öğrenilen 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün gece saat 22.45 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl'den Alaşehir yönüne gitmekte olan Baha A. (30) yönetimindeki 45 Z 4453 plakalı otomobil, Bereketli Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmasının etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan Baha A. (30) ile arkadaşı Mustafa Ç. (30) yaralandı.

Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baha A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Mustafa Ç.'nin ise tedavisine devam edildiği bildirildi.

Öte yandan kazada ölen ve yaralananların Alaşehir Piyade Ulaştırma Alayında uzman çavuş olarak görev yaptıkları öğrenildi.

İHA