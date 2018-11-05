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Uzman çavuşun askeri araçla kaybolduğu iddiası

İzmir’de bir uzman çavuşun tüfek ve askeri araçla ortadan kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

android-time 22:00 5 Kasım 2018
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Uzman çavuşun askeri araçla kaybolduğu iddiası
İzmir’de bir uzman çavuşun tüfek ve askeri araçla ortadan kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, Kemalpaşa Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.F. yanına aldığı MP4 tüfek ve askeri araçla ortadan kayboldu. Jandarma ve polis ekiplerine yapılan ihbarla birlikte her yerde aranmaya başlanan M.F.'nin kullandığı askeri araç, saatler sonra Kemalpaşa ilçesindeki kırsal bir alanda polisler tarafından terk edilmiş halde bulundu. Yanında tüfek de olduğu ileri sürülen ve iddialara göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Uzman Çavuş M.F. polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

İHA

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