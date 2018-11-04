Uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar MSB’de açıklandı mı?

Uzman Erbaş başvurularını yapanlar için süreç tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için yapılacak uzman erbaş alımı sonuçları bekleniyor. Uzman erbaş alımı sonuçları için çok sayıda aday sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman Erbaş alımı için Kara, Deniz ve Havva kuvvet komutanlıklarına başvuru yapan adaylar için başvuru süreci sona erdi. Uzman Erbaş için 5 Eylül’de MSB tarafından başlatılan başvuru süreci 26 Ekim’de tamamlanmıştı. Binlerce Uzman Erbaş adayının başvurduğu seçmelerde En az lise mezunu olma şartının aranırken, başvuru için tüm şartlara uygun olmak gerekiyordu. Peki, uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2018 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş temini ile ilgili başvuru süreci tamamlandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil.

Alım süresince her türlü bilgilendirme ve başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, seçim aşaması sınav tarihleri aynı adresten tebliğ niteliğinde yayınlanacak. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacak. Adaylara posta kanalı ile ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezlerinde icra edilecek.