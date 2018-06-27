Vahdettin paylaşımı sonu olmuştu! O hekim harekete geçti…

“Osmanlıyı aşağıladığı” iddiasıyla memuriyetine son verilen 24 yıllık doktor Ali Sarıtepe'nin Aile Hekimliği sözleşmesi de İstanbul Valiliği tarafından seçimden bir gün sonra feshedildi. Doktor Sarıtepe, “Yasada olmayan bir suçla” meslekten atıldığını iddia ederek İstanbul Valisi ve İl Sağlık Müdürü'nün de arasında olduğu 9 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Büyükçekmece’de aile hekimi olarak çalışan doktor Ali Sarıtepe, 2016’da son Osmanlı padişahı Vahdettin’in görselinin yer aldığı bir yazıyı Faceebook hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşımın şikayet edilmesi üzerine doktor Ali Sarıtepe hakkında Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 11 Mayıs günü, doktor Ali Sarıtepe’nin, “Hem Osmanlıyı hem de Türk Milletini aşağıladığı” gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verdi. Sarıtepe hakkında bir de TCK 301’den dava açıldı.

VALİLİK SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Memurluktan çıkarılan Sarıtepe, Aile Hekimliği sözleşmesinin valilik tarafından henüz sonlandırılmaması nedeniyle görevine devam etti. Seçimden bir gün sonra 25 Haziran günü İstanbul Valiliği de söz konusu iddialara istinaden Sarıtepe’nin Aile Hekimliği sözleşmesini feshetti.

VALİ VE İL MÜDÜRÜ DAHİL 9 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kendisine kumpas kurulduğunu ve yasada olmamasına rağmen uyduruk gerekçeler öne sürülerek 24 yıllık memuriyetine son verildiğini iddia eden Ali Sarıtepe, aralarında İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Eyüp Gümüş ile İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’nun da bulunduğu 9 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

“ŞUAN TEDAVÜLDE OLMAYAN DEVLETİN AVUKATLIĞINI YAPARAK…”

Suç duyurusu dilekçesinde, “Kanunlarda olmayan bir madde ya da yetkiyi kullanarak kullanarak ve şuan da tedavülde olmayan bir devletin haddi ve hakkı olmadığı halde avukatlığını yaparak, Cumhuriyet hükümetinin yargısı ve karar verici makamı olan mahkemenin sonucunu beklemeden şahsıma planlayarak ve suç uydurularak verilmiş bu cezanın uygulayıcıları hakkında TCK’nin ilgili maddelerince soruşturma başlatılmasını talep ediyorum” ifadelerine yer verildi.