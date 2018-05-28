Vahşi cinayette karar çıktı

Kafasına çekiçle vurulduktan sonra boğazını kesilerek öldürülen iş adamı Muammer Saraca cinayetiyle ilgili davada, mahkeme sanık Halit U'ya 'Canavarca Hisle, Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan müebbet, sanık Seyhan K.'ya da 25 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul Kağıthane’de 6 Mart 2016’da tarihinde meydana gelen olayda ikinci el eşya satan Muammer Saraca sabah işe gelen çalışanı tarafından boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulunmuştu.

Olay günü, Muammer Saraca’nın dükkanına gittiği güvenlik kameralarıyla tespit edilen sanık Halit U. ve Seyhan K. savunmalarında birbirlerini suçlamışlardı.

“SEYHAN, MUAMMER’İN DÜKKANINA GİTTİ ELLERİ KANLI GELDİ”

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada oto boyacısı olduğunu söyleyen sanık Halit U. “Olay günü gece saatlerinde sanık Seyhan K. Muammer Saraca’nın iş yerine gitti. Kısa bir süre sonra döndü, elleri kanlıydı, ben ‘Ne oldu?’ diye sordum, bana Muammer ustayla tartıştığını o nedenle onu öldürdüğünü, eğer birine söylersem bana ve aileme zarar vereceğini söyledi. Cinayeti ben işlemedim ancak Seyhan K. dükkanıma eş cinsel kişiler getirip onlarla birlikte oluyordu ben buna karşı çıktıktan sonra Muammer’in dükkanına götürmeye başladı. Bu yüzden aralarında anlaşmazlık çıkıp onu öldürmüş olabilir.” iddialarında bulundu.

“HALİT BANA MUAMMER’İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ”

Sanık Seyhan K. ise olay gününü şu sözlerle anlattı: “Akşam on bir civarında Halit U. beni aradı, alkol almaya çağırdı birlikte alkol aldıktan sonra sabaha karşı eve döndüm. Ertesi sabah kahvede bir cinayeti öğrendim. Halit U.’dan şüpheleniyorduk. Aradan zaman geçmesine rağmen Halit U.’dan laf alamadık. Olaydan 2 ay geçtikten sonra Halit U. bana Muammer’i kendisinin öldürdüğünü söyledi. Ancak bana ‘birine söylersen seni de keserim, doğrarım’ diye tehditler de bulunduğu için kimseye söylemedim” ifadelerini kullandı.

“POLİSLER SORARSA EKSİK MALZEME YOK DEMEMİ SÖYLEDİ”

Sanık Halit U.’nun ortağı olduğunu söyleyen Enver Demir ise “Cinayeti, ertesi gün dükkana gittiğimde öğrendim. Halit U. dükkandaydı. Halit U’ya durumu anlatınca bana ‘boşver sonra bakarım’ gibi şeyler söylediyince şaşırdım çünkü Muamer usta yakın arkadaşıydı. Olaydan 15-20 gün sonra Halit bana polisler dükkana gelip ‘tamirhanede eksik malzeme var mı?’ diye sorarlarsa ‘eksik parçamız yok’ dersin” diye savunma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme “Canavarca Hisle, Eziyet Çektirerek Öldürme” suçlarından sanık Halit U. hakkında müebbet hapis cezasına, sanık Seyhan K. hakkında ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.