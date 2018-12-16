Vaizden tartışılacak açıklama: Mecbur kalmadıkça kadın eli sıkmayın

Sakarya’nın Karasu İlçesi’nin Vaizi Muammer Aksoy’dan tartılacak açıklama. Vaiz Aksoy, “Kadınla tokalaşmak şehir adedi oldu” diyerek, kadın eli sıkmanın ‘caiz olmadığını’ savundu. Aksoy, “İslam reflekslerimizi kaybetmemiz gerekiyor” diyerek, mecbur kalmadıkça kadınlarla tokalaşılmamasını istedi. SÖZCÜ’nün konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Aksoy, bu sözlerine referans olarak da Yeni Şafak Yazarı İlahiyatçı Hayrettin Karaman’ın fetvalarını aldığını açıkladı.

Kadın-erkek tokalaşmasının, özellikle şehirlerde adet haline geldiğini, söyleyen Vaiz Muammer Aksoy, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, “Bir Müslüman erkek, meşru bir durum ortaya çıkmadıkça Müslüman ya da gayrimüslüm kadınlarla el sıkışmaz. Dolayısıyla günümüz İslam alimleri, keyfiyet olmadığı müddetçe, bir zaruret durumunda buna cevaz vermiştir. Ancak genel pencereden bakıldığında bir erkekle bir kadının tokalaşması caiz değil. İslami reflekslerimizi kaybetmemiz gerekiyor” dedi.

“KARAMAN'IN FETVASINA GÖRE KONUŞTUM”

Aksoy, SÖZCÜ'nün konuyla ilgili sorusu üzerine, “Ben Diyanet'in sayfasındaki fetvasıyla Hayrettin Karaman'ın sayfasındaki fetvalardan yola çıktım. Onlara dayanarak bunu söyledim” dedi.

Aksoy'un kaynak gösterdiği Hayrettin Karaman'ın “el sıkışma fetvası”nda, “mecbur kalırsan, bir bez sıkıyor gibi kadının elini sıkabilirsin” deniliyor. Karaman'ın görüşü şöyle:

“BEZE DOKUNUR GİBİ KADIN ELİ SIKIN”

“Günümüzde özellikle şehirlerde ve özel durumlarda kadınlarla erkekler de el sıkışıyorlar, bu âdet haline gelmiş durumda, Müslüman bir erkek henüz kendini anlatamadığı bir ortamda elini geri çekerse bundan –İslam'ın da istemediği- bir dizi problem çıkabiliyor. Bir Müslüman erkek, yukarıdaki şekilde gerekli hale gelmedikçe -müslüman olsun, gayr-i müslim olsun- bayanlarla el sıkışmaz. Ama bayanın elini sıkmadığında daha önemli bir zarar sözkonusu olduğunda, beze dokunuyormuş gibi -böyle bir duygu içinde- kadının elini sıkabilir.”