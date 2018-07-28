Vali ve Kaymakamlar artık Cumhurbaşkanı’nın da temsilcisi

Yönetmeliğe eklenen madde ile 81 ildeki valilerle 921 ilçedeki kaymakamlar, resmen Cumhurbaşkanı'nın da temsilcisi oldular.

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikle; Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine 72’nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 72/A maddesi eklendi. Yeni eklenen maddede “Vali ilde Devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası; kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.” ifadesi yer aldı.

Bu; 81 ildeki valilerle 921 ilçedeki kaymakamların resmen Cumhurbaşkanının’nın da temsilcisi olmaları anlamına geliyor.