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Valilik açıkladı göçmenlerin kalacakları yer belli oldu

Iğdır’da göçmenler için kurulacak olan Geçici Geri Gönderme Merkezi'nin yerini Iğdır Valiliği açıkladı. Açıklamada, "Merkezde barınma, yeme, içme, sağlık işlemleri yapılacak olup, hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir" denildi.

android-time 22:56 12 Nisan 2018
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Valilik açıkladı göçmenlerin kalacakları yer belli oldu
Iğdır’da göçmenler için kurulacak olan Geçici Geri Gönderme Merkezi'nin yerini Iğdır Valiliği açıkladı. Açıklamada, "Merkezde barınma, yeme, içme, sağlık işlemleri yapılacak olup, hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Iğdır'a kurulması planlanan “Geçici Geri Gönderme Merkezi” hakkında Iğdır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Ülkemizde yakalanan göçmenlerin ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar ilimizde ‘Geçici Geri Gönderme Merkezi’ kurulması kararlaştırılmıştır. Merkezin kurulması Başbakanlık AFAD Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede 5 bin kişilik merkezin kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, ilimiz Doğubeyazıt-Iğdır karayolu güzergahında bulunan Erhacı bölgesinde göçmenler için ‘Geçici Geri Gönderme Merkezi’ kurulma faaliyetine başlanmıştır.” denildi.

DIŞARI ÇIKMALARINA MÜSADE EDİLMEYECEK

Açıklamda ayrıca, “Söz konusu göçmenlerin merkez içerisindeki iş ve işlemleri yürütülecek, ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar merkezde barınma, yeme, içme, sağlık işlemleri yapılacak olup, hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı. İHA

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Son güncelleme: android-time 23:0012.04.2018
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