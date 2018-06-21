Valinin koruması güvenlik görevlilerini dövdü

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi'nde ilginç bir kavga yaşandı. İddiaya göre Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yakın koruması Yavuz Demir'in oğlu tartıştığı güvenlik görevlilerine "Benim babam valinin koruması göreceksin" diyerek babasını aradı. Olay yerine gelen baba 3 güvenlik görevlisini, 'oğlunu dövdükleri' gerekçesiyle darp etti. Diğer güvenlik görevlilerinin güçlük sakinleştirdiği Demir olay yerinden uzaklaşırken o anları öğrenciler cep telefonu ile kaydetti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun yakın korumalığını yapan komiser Yavuz Demir’in lise öğrencisi oğlu, AÜ’nün Kütüphanesi’ni kullanmak istedi. Güvenlik görevlileri, lise öğrencilerini, üniversite öğrencilerinin sınav dönemi ders çalışması için rektörlüğün talimatıyla içeriye alamadıklarını belirtti.

Önceki gün akşam saatlerinde de kütüphane çevresinde yüksek ses duyan güvenlik görevlisi Gökhan Altun, aynı lise öğrencisini yanında kız arkadaşıyla gördü. İddiaya göre, lise öğrencisine sesini alçaltması yönünde uyarıda bulunan güvenlik görevlisi Altun, beklemediği bir tepki aldı.

‘BABAM VALİNİN KORUMASI GÖRECEKSİN’

Güvenlik görevlisi Altun, öğrencinin kendisine tekme atmaya çalıştığını ve “Benim babam valinin koruması göreceksin” diyerek babasını aradığını söyledi. Öğrencinin babasını güvenlik görevlilerini kendisine dövdüğünü yönelik aradığını belirten Altun, “Babası geldiğinde ilk arabasıyla şefimizin ayaklarına vurdu. Adam arabadan iner inmez bizlere vurmaya başladı.

‘Rektörü hocayı tanıyorum sizi yakacağım’ diye tehdit etti. Biz vali koruması olduğunu bildiğimiz için müdahale etmedik. Benimle birlikte 3 güvenlik görevlisini darp etti. Adli rapor aldık, şimdi de istirahat için rapor almaya geldik” dedi.

KAVGAYI ÖĞRENCİLER KAYDETTİ

Altun, rektörlüğün durumdan haberdar olduğunu belirtti. AÜ Rektörlüğü ise konu ile ilgili açıklama yapmayacağını kaydetti. Öte yandan olayın görüntüleri öğrencilerin cep telefonlarına yansıdı. Görüntülerde Yavuz Demir ile oğlunun güvenlik görevlilerine müdahalesi ile görülüyor. Görüntülerde de öğrencilerin ‘Uçan tekmeyi de gördük’ ifadesi yer alıyor. Söz konusu videoda sosyal medyada öğrencilerin tepkisini aldı.