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Valinin koruması güvenlik görevlilerini dövdü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yakın koruması Yavuz Demir, Akdeniz Üniversitesi'ndeki (AÜ) 3 güvenlik görevlisini, 'oğlunu dövdükleri' gerekçesiyle darp etti.

Sozcu.com.tr
android-time 09:08 21 Haziran 2018
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yakın koruması Yavuz Demir, Akdeniz Üniversitesi'ndeki (AÜ) 3 güvenlik görevlisini, 'oğlunu dövdükleri' gerekçesiyle darp etti.

İddiaya göre, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun koruması komiser Yavuz Demir’in lise öğrencisi oğlu, iki gün önce AÜ’nün Kütüphanesi’ni kullanmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri, lise öğrencilerini, üniversite öğrencilerinin bu dönem ders çalışması için rektörlüğün talimatıyla içeriye almadıklarını belirterek bu öğrenciye de kütüphaneye almadı.

Önceki gün akşam saatlerinde de kütüphane çevresinde yüksek ses duyan güvenlik görevlisi Gökhan Altun, çevreyi kontrol ettiğinde yine aynı lise öğrencisini yanında kız arkadaşıyla gördü. Sesini alçaltması yönünde lise öğrencisine uyarıda bulunan güvenlik görevlisi Altun, beklemediği bir tepki aldı.

vali

Yakın koruma Demir, valinin ziyaretleri sırasında hemen arkasında duruyor.

‘BABAM VALİNİN KORUMASI GÖRECEKSİN’

Güvenlik görevlisi Altun, öğrencinin kendisine tekme atmaya çalıştığını ve “Benim babam valinin koruması göreceksin” diyerek babasını aradığını söyledi. Öğrencinin babasını güvenlik görevlilerini kendisine dövdüğünü yönelik aradığını belirten Altun, “Babası geldiğinde ilk arabasıyla şefimizin ayaklarına vurdu. Adam arabadan iner inmez bizlere vurmaya başladı.

‘Rektörü hocayı tanıyorum sizi yakacağım’ diye tehdit etti. Biz vali koruması olduğunu bildiğimiz için müdahale etmedik. Benimle birlikte 3 güvenlik görevlisini darp etti. Adli rapor aldık, şimdi de istirahat için rapor almaya geldik” dedi.

KAVGA ÖĞRENCİLERİN CEP TELEFONLARINA YANSIDI

Altun, rektörlüğün durumdan haberdar olduğunu belirtti. AÜ Rektörlüğü ise konu ile ilgili açıklama yapmayacağını kaydetti. Öte yandan olayın görüntüleri öğrencilerin cep telefonlarına yansıdı. Görüntülerde Yavuz Demir ile oğlunun güvenlik görevlilerine müdahalesi ile görülüyor. Görüntülerde de öğrencilerin ‘Uçan tekmeyi de gördük’ ifadesi yer alıyor. Söz konusu videoda sosyal medyada öğrencilerin tepkisini aldı.

demir

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun Çin Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de, geleneksel kıyafetler giyip altın varaklı tahta oturarak çektirdiği fotoğrafta Demir de Zırh giyip elinde mızrakla poz vermişti

 

Son güncelleme: android-time 09:1721.06.2018
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